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08:14 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Чехии на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Чехии со счетом 3:10 в матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России представляли Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

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В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды выйдут в полуфинал.

Следующий матч российская команда проведет 4 марта против сборной Швеции (начало в 15:00 мск).

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