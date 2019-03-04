Керлингистки сборной России проиграли китаянкам на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Керлингистки сборной России проиграли команде Китая в матче кругового турнира на зимней Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 4 мар — РИА Новости. Керлингистки сборной России проиграли команде Китая в матче кругового турнира на зимней Универсиаде в Красноярске.
Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счетом 8:6 в пользу китаянок. В составе сборной России в матче участие приняли Мария Комарова, Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина и Екатерина Кузьмина.