«Русская Анжелина Джоли» получила работу на Первом

Источник: РИА "Новости"

Проект «Русский керлинг» — аналог международного «Curling Quiz», сочетающий в себе интеллектуальный конкурс и игру в керлинг. Его ведущими станут Валдис Пельш и Павел Занозин.

В первом выпуске программы примут участие: Алексей Ягудин, Евгений Папунаишвили, Марина Ким, Александра Урсуляк, Николай Лукинский, Валерий Газзаев, а «шефство» над командами возьмут Анастасия Брызгалова и еще один керлингист Тимур Гаджиханов.