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21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Русская Анжелина Джоли» получила работу на Первом

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова получила работу на Первом канале, сообщает «7 дней». Спортсменка будет принимать участие в шоу «Русский керлинг» в качестве тренера одной из звездных команд.

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Источник: РИА "Новости"

Проект «Русский керлинг» — аналог международного «Curling Quiz», сочетающий в себе интеллектуальный конкурс и игру в керлинг. Его ведущими станут Валдис Пельш и Павел Занозин.

В первом выпуске программы примут участие: Алексей Ягудин, Евгений Папунаишвили, Марина Ким, Александра Урсуляк, Николай Лукинский, Валерий Газзаев, а «шефство» над командами возьмут Анастасия Брызгалова и еще один керлингист Тимур Гаджиханов.

Брызгалова на Олимпиаде-2018 в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу в миксте, однако пара лишилась награды из-за положительной пробы Крушельницкого на мельдоний. В результате он был дисквалифицирован на 4 года.

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