Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Торонто Мэйпл Ливз6
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Монпелье
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Эдмонтон Ойлерз4
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аякс
Футбол. Зарубежный
4.03
Леганес1
Леванте0
Все события
Фоторепортажи
11Каррера и Кононов говорили о Глушакове, Гончаренко критиковал ЦСКА. Цитаты тура
15Целующий штанги. Артему Реброву — 35!
10:42 (мск), источник: Р-Спорт

За начавшей рожать на керлинге болельщицей приехали за 8 минут

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Эвакуация роженицы с объекта Универсиады в Красноярске заняла восемь минут, сообщил журналистам главный врач Универсиады-2019 Игорь Выходец.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Ранее сообщалось, что в воскресенье женщину увезли в роддом прямо с соревнований. Рано утром в понедельник появился на свет здоровый малыш. Маме ребенка 29 лет, она живет в Красноярске. Мальчика назвали Кириллом. Его вес 3 килограмма 180 граммов. Сейчас мама и малыш в родильном доме № 2 и чувствуют себя хорошо.

«Медслужба сработала на отлично. От начала родов до момента эвакуации с объекта составило восемь минут, что является прекрасным показателем. Медслужба сработала четко», — сказал Выходец.

Всемирная зимняя Универсиада открылась 2 марта, на соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Роды на Универсиаде: у жительницы Красноярска начались схватки во время матча по кёрлингу
Во время загрузки произошла ошибка.
09:42 (мск)© Ньюстюб
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Боец UFC восхитился 'нокаутом' продавщицы из Владимирской области
«Пошел ты». Судьи все-таки добили «Спартак»
ЦСКА вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ
Кит Флинт обожал спорт: дружил с Шумахером, болел за «Вест Хэм»
Молодой русский будет играть в самом безнадежном клубе НХЛ
Бьорндален назвал фаворитов чемпионата мира по биатлону
Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ (фото)
Агент Бэйла: Фанаты должны целовать ему ноги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь