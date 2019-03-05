За начавшей рожать на керлинге болельщицей приехали за 8 минут
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Эвакуация роженицы с объекта Универсиады в Красноярске заняла восемь минут, сообщил журналистам главный врач Универсиады-2019 Игорь Выходец.
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Эвакуация роженицы с объекта Универсиады в Красноярске заняла восемь минут, сообщил журналистам главный врач Универсиады-2019 Игорь Выходец.
Ранее сообщалось, что в воскресенье женщину увезли в роддом прямо с соревнований. Рано утром в понедельник появился на свет здоровый малыш. Маме ребенка 29 лет, она живет в Красноярске. Мальчика назвали Кириллом. Его вес 3 килограмма 180 граммов. Сейчас мама и малыш в родильном доме № 2 и чувствуют себя хорошо.
«Медслужба сработала на отлично. От начала родов до момента эвакуации с объекта составило восемь минут, что является прекрасным показателем. Медслужба сработала четко», — сказал Выходец.
Всемирная зимняя Универсиада открылась 2 марта, на соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта.