Мужская сборная России по керлингу победила канадцев в матче Универсиады
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Канады в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Канады в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 6:5. За сборную России на Универсиаде выступают Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).
В среду российская команда сыграет со сборными Норвегии и Швейцарии.