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13:10 (мск), источник: Р-Спорт

Мужская сборная России по керлингу победила канадцев в матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Канады в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 6:5. За сборную России на Универсиаде выступают Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов (запасной).

В среду российская команда сыграет со сборными Норвегии и Швейцарии.

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