Мужская сборная России по керлингу победила канадцев в матче Универсиады

Мужская сборная России по керлингу победила канадцев в матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Канады в матче группового турнира на Универсиаде в Красноярске.