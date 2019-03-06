Российские керлингистки обыграли команду Италии на Универсиаде

После шести туров в активе российской сборной пять побед и одно поражение. Россиянки делят первое место в турнирной таблице с командами Швеции и Южной Кореи.

В соревнованиях принимают участие команды России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все сборные сыграют друг с другом по одному матчу и определят четырех лучших, которые пройдут в полуфинал.