Российские керлингистки обыграли команду Италии на Универсиаде

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.
После шести туров в активе российской сборной пять побед и одно поражение. Россиянки делят первое место в турнирной таблице с командами Швеции и Южной Кореи.
В соревнованиях принимают участие команды России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все сборные сыграют друг с другом по одному матчу и определят четырех лучших, которые пройдут в полуфинал.
Следующий матч российская сборная проведет 7 марта. Соперником станет команда Канады. Начало встречи — 11:00 мск.