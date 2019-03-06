Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т
Оренбург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
7.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ4
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз1
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ5
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон БрюинзОТ4
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБ1
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ5
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ3
Флорида Пантерз2
Все события
Фоторепортажи
14Самые красивые болельщицы 18-го тура РПЛ
16Лучшие селфи в истории футбола
14:59 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки обыграли команду Италии на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Италии со счетом 9:3 в шестом матче группового этапа Универсиады в Красноярске. Встреча прошла во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Наверх

Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.

Читайте также
Российские керлингисты проиграли норвежцам на Универсиаде

После шести туров в активе российской сборной пять побед и одно поражение. Россиянки делят первое место в турнирной таблице с командами Швеции и Южной Кореи.

В соревнованиях принимают участие команды России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все сборные сыграют друг с другом по одному матчу и определят четырех лучших, которые пройдут в полуфинал.

Следующий матч российская сборная проведет 7 марта. Соперником станет команда Канады. Начало встречи — 11:00 мск.

 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Год без биатлона: россиянку дисквалифицируют за допинг
Выигравшего золото россиянина дисквалифицировали на Универсиаде
Суд в Ставрополе оставил под арестом Александра Емельяненко
Вечеринки Загитовой, осада Медведевой: последние дни перед ЧМ
Биатлонисты РФ выиграли все 6 медалей в спринте на Универсиаде
Главный тренер «Реала» нашел «виновника» вылета из ЛЧ
Экс-теннисистка Агнешка Радваньска сменила корт на танцы (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь