Российские керлингистки вышли в плей-офф Универсиады

Россиянки гарантировали себе участие в плей-офф, после семи туров в их активе пять побед и два поражения, они делят второе место с командами Великобритании, Канады и Южной Кореи. Лидирует сборная Швеции (шесть побед и одно поражение). За последнюю путевку в плей-офф ведут борьбу сборные Китая и Чехии.