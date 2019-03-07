Российские керлингистки вышли в плей-офф Универсиады
КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 8:9 в седьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 7 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 8:9 в седьмом матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске.
Сборную России на турнире представляют Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.
Россиянки гарантировали себе участие в
В полуфинал турнира напрямую выходят команды, занявшие два первых места в группе, четыре сборные, расположившиеся с третьего по шестое место, встретятся в четвертьфинальных матчах.
В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Италии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Согласно регламенту, все команды должны сыграть друг с другом по одному матчу.
Следующий матч российская команда проведет позже в четверг против сборной Чехии, начало — 15:00 мск.