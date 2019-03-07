Российские керлингисты проиграли американцам в матче Универсиады
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США в матче группового турнира Универсиады в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 7 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу потерпела поражение от команды США в матче группового турнира Универсиады в Красноярске.
Встреча, состоявшаяся в четверг, завершилась со счетом 8:5. За сборную России на Универсиаде выступают Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов.
В пятницу российская команда сыграет со сборными Великобритании и Южной Кореи.