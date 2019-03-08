Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз0
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс2
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго БлэкхоксБ5
Баффало Сэйбрз4
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз4
Колорадо Эвеланш0
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Барыс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз2
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзБ3
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Коламбус Блю Джэкетс0
Футбол. Еврокубки
7.03
Челси3
Динамо К0
Футбол. Еврокубки
7.03
Наполи3
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.03
Валенсия2
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Удинезе
Футбол. Еврокубки
7.03
Айнтрахт Ф0
Интер0
Футбол. Еврокубки
7.03
Динамо З1
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
7.03
Севилья2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
7.03
Ренн3
Арсенал1
Футбол. Еврокубки
7.03
Зенит1
Вильярреал3
Все события
Фоторепортажи
10Пенальти в добавленное время вывел «МЮ» в ¼ Лиги чемпионов
23«Аякс», выигрывавший Лигу чемпионов. Где они сейчас?
09:38 (мск), источник: Р-Спорт

Керлингисты сборной России проиграли команде Великобритании на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании в матче группового турнира Универсиады, которая проходит в Красноярске.

Наверх
Источник: Р-Спорт

Встреча закончилась со счетом 8:6 в пользу британцев. Российскую команду на Универсиаде представляют Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов.

На счету сборной России три победы и пять поражений. Россияне завершат выступление на групповом этапе Универсиады матчем с командой Южной Кореи, который пройдет позже в пятницу.

 Канадский хоккеист рассказал, как в России выдавали зарплату в пакетах
Валуев: произошел моральный надлом, мне нужны были деньги
«Зенит» сыграл ужасно. И дома уступил 18-й команде Испании
Радулов отмазался за скандал. Он вернулся и оформил хет-трик
«Краснодар» били на «Месталье». Обзор матча Лиги Европы
«Салават Юлаев» вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Русский форвард закатил мощную «вечеринку» в матче НХЛ (видео)
Источник: Неймар пытался прорваться в судейскую после матча ЛЧ
Незаметный русский герой в НХЛ. Он ставит рекорды и тащит клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь