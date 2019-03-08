Керлингисты сборной России проиграли команде Великобритании на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании в матче группового турнира Универсиады, которая проходит в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Великобритании в матче группового турнира Универсиады, которая проходит в Красноярске.
Встреча закончилась со счетом 8:6 в пользу британцев. Российскую команду на Универсиаде представляют Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко, Денис Исламов.
На счету сборной России три победы и пять поражений. Россияне завершат выступление на групповом этапе Универсиады матчем с командой Южной Кореи, который пройдет позже в пятницу.