Керлингистки сборной России обыграли Швецию и вышли в полуфинал Универсиады
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Швеции и пробилась в полуфинал турнира Универсиады в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Швеции и пробилась в полуфинал турнира Универсиады в Красноярске.
Встреча заключительного тура группового этапа завершилась со счетом 7:5. Российскую команду на Универсиаде представляют Мария Комарова, Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Анна Веневцева.
Россиянки одержали семь побед в девяти матчах и вышли в полуфинал турнира. Соперник сборной России по полуфинальному матчу определится позднее.