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17Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России
14:00 (мск), источник: Р-Спорт

Керлингистки сборной России обыграли Швецию и вышли в полуфинал Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Швеции и пробилась в полуфинал турнира Универсиады в Красноярске.

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Источник: Р-Спорт

Встреча заключительного тура группового этапа завершилась со счетом 7:5. Российскую команду на Универсиаде представляют Мария Комарова, Ульяна Васильева, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Анна Веневцева.

Россиянки одержали семь побед в девяти матчах и вышли в полуфинал турнира. Соперник сборной России по полуфинальному матчу определится позднее.

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