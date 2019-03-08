Керлингистки сборной России обыграли Швецию и вышли в полуфинал Универсиады

Керлингистки сборной России обыграли Швецию и вышли в полуфинал Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу одержала победу над командой Швеции и пробилась в полуфинал турнира Универсиады в Красноярске.