Сборная России со скипом Ковалевой поборется за медали ЧМ в Дании

Источник: Р-Спорт

Команда Ковалевой заработала право выступить на чемпионате мира в противостоянии с командой Анной Сидоровой, прошедшем в конце февраля в Сочи. В серии до четырех побед команда Ковалевой одержала победу со счетом 4−1. Ранее она превзошла команду Сидоровой и в отборе на чемпионат Европы-2018, где в итоге стала четвертой.

В состав команды Ковалевой входят также Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Все игроки, кроме Арсенькиной, выступают за клуб «Адамант» из Санкт-Петербурга. Из этого состава только Арсенькина выступала на чемпионате мира прошлого года в составе команды Виктории Моисеевой, завоевавшей бронзу. Ковалева в составе команды Сидоровой выигрывала бронзовую медаль на мировом первенстве-2016, а в 2017-м году стала серебряным призером.

После победы в отборе команда разъединилась. Васильева и Кузьмина в составе сборной России выступали на Универсиаде в Красноярске, а Ковалева была на студенческих Играх главным тренером женской команды. Три оставшихся девушки в это время проводили тренировочный сбор в Сочи.

«Если честно, я сама хотела выступать на этой Универсиаде, но буквально за несколько месяцев узнала, что не подхожу по возрасту. На отбор меня отправили тренером помочь девочкам, для меня это было очень необычно», — сказала Ковалева.

«На нашу подготовку к чемпионату мира это все не повлияет. Две девочки играют на Универсиаде, а я хожу на тренировки — тут недалеко каток есть, там три дорожки, я туда хожу и тренируюсь одна, а также хожу на вечерние раскатки девочек каждый день. Все нормально. То, что сейчас тренируюсь одна, может, даже полезно. Мы и так целый год почти вместе, можно отдохнуть друг от друга», — добавила Ковалева, которая впервые будет выступать на чемпионате мира в качестве скипа.

В чемпионате мира примут участие 13 женских сборных. Сборная России в круговом раунде сыграет с командами Швейцарии, Дании, Кореи, Японии, США, Китая, Финляндии, Швеции, Германии, Канады, Шотландии и Латвии.