Российские керлингистки с победы над швейцарками стартовали на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 11:5. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Сборная Швейцарии является шестикратным чемпионом мира, команда России никогда не выигрывала турнир.

Следующий матч россиянки проведут в воскресенье против команды Дании. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.