Российские керлингистки победили японок в матче на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 8:4. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В матче первого тура сборная России победила команду Швейцарии со счетом 11:5, во втором туре россиянки оказались сильнее датчанок (7:6), в третьем туре — уступили команде Южной Кореи (6:7).

В турнирной таблице чемпионата мира лидируют сборная Китая и Южной Кореи, одержавшие по три победы. Следом идут команды России, Швеции, в активе которых по три победы и одному поражению. По две победы в активе у команд Канады, Германии, Японии. Далее идут представительницы Шотландии, Швейцарии, США, Дании, Финляндии И Латвии.

Команда России никогда не выигрывала турнир, лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года.