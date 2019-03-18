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14:06 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки победили японок в матче на чемпионате мира

ТАСС, 18 марта. Сборная России одержала победу над японками в четвертом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 8:4. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В матче первого тура сборная России победила команду Швейцарии со счетом 11:5, во втором туре россиянки оказались сильнее датчанок (7:6), в третьем туре — уступили команде Южной Кореи (6:7).

В турнирной таблице чемпионата мира лидируют сборная Китая и Южной Кореи, одержавшие по три победы. Следом идут команды России, Швеции, в активе которых по три победы и одному поражению. По две победы в активе у команд Канады, Германии, Японии. Далее идут представительницы Шотландии, Швейцарии, США, Дании, Финляндии И Латвии.

Команда России никогда не выигрывала турнир, лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года.

Следующий матч россиянки проведут позднее в понедельник против команды США. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

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