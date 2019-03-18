РУСАДА: Крушельницкий не нарушал правил дисквалификации

Источник: Р-Спорт

Ранее супруга керлингиста Анастасия Брызгалова разместила в своем акаунте в Instagram объявление о наборе учеников в школу Крушельницкого, открытую в Санкт-Петербурге.

«У нас была встреча с руководством Федерации керлинга России относительно деятельности и действий спортсмена в период его дисквалификации. Затем мы получили официальное письмо за подписью Крушельницкого. У нас есть четкая опора — всемирный антидопинговый кодекс, в статье 10.12 которого написано, что дисквалифицированные спортсмены не могут принимать участие в сборах, тренировках, показательных выступлениях, организованных национальной федерацией или клубом, являющемся его частью», — сказала Пахноцкая по телефону.

«Но чтобы избежать ненужной двусмысленности или неоднозначной трактовки ситуации, мы написали официальный запрос в WADA и получили ответ. Если дисквалифицированный спортсмен своей деятельностью не предоставляет тренировочный процесс действующим атлетам, а это его частная деятельность, бизнес, и они не финансируются государством, министерством спорта и так далее, то это не противоречит кодексу, и он может заниматься таким видом деятельности», — добавила Пахноцкая.

Она также отметила, что РУСАДА будет следить за тем, чтобы Крушельницкий следовал всем правилам. «Мы очень тщательно мониторим ситуацию с дисквалифицированными спортсменами, чтобы они соблюдали все правила. Мы следим как за Крушельницким, так и за другими атлетами. Другое дело, что есть этический момент, что Крушельницкий, открывший школу, был дисквалифицирован за допинг, но это уже остается на его совести. Но, исходя из тех фактов, что мы имеем, он ничего не нарушил», — подчеркнула Пахноцкая.