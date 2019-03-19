Российские керлингистки победили китаянок в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 9:7. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России делит первое место с китаянками, в активе у команд по пять побед и одному поражению.

Следующий матч россиянки проведут позднее во вторник против команды Финляндии. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.