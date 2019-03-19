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16:14 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингистки победили китаянок в матче чемпионата мира

ТАСС, 19 марта. Сборная России одержала победу над китаянками в шестом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

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Встреча завершилась со счетом 9:7. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России делит первое место с китаянками, в активе у команд по пять побед и одному поражению.

Следующий матч россиянки проведут позднее во вторник против команды Финляндии. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Команда России никогда не выигрывала турнир, лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года.

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