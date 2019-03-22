Керлингистки сборной России досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии в мачте кругового турнира на чемпионате мира, который проходит в датском Силькеборге.
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу обыграла команду Шотландии в мачте кругового турнира на чемпионате мира, который проходит в датском Силькеборге.
Встреча в четверг завершилась со счетом 7:4 в пользу россиянок. В составе сборной России в матче участие приняли Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Сборная России, занимающая второе место в турнирной таблице с 8 победами в 11 играх, обеспечила себе место в