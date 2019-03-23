Российские керлингистки проиграли японкам в ¼ финала чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 3:11. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Японки сыграют в полуфинале с командой Южной Кореи позднее в субботу. Победитель четвертьфинальной пары Швейцария — Китай встретится в другом полуфинале со шведками.