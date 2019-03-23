Российские керлингистки проиграли японкам в ¼ финала чемпионата мира
ТАСС, 23 марта. Женская сборная России по керлингу уступила команде Японии на стадии ¼ финала чемпионата мира. Соревнования проходят в датском Силькеборге.
ТАСС, 23 марта. Женская сборная России по керлингу уступила команде Японии на стадии ¼ финала чемпионата мира. Соревнования проходят в датском Силькеборге.
Встреча завершилась со счетом 3:11. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.
Японки сыграют в полуфинале с командой Южной Кореи позднее в субботу. Победитель четвертьфинальной пары Швейцария — Китай встретится в другом полуфинале со шведками.
В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Турнир проводится ежегодно. Лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года, еще четыре раза команда России становилась бронзовым призером.