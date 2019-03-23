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17:22 (мск), источник: Р-Спорт

Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская керлингистка Галина Арсенькина включена в символическую сборную чемпионата мира-2019, сообщается на официальном сайте Всемирной федерации керлинга (WCF).

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Источник: Р-Спорт

Как отмечается в сообщении, в число «звезд» чемпионата мира, проходящего в Силькеборге (Дания), попали спортсменки с наиболее высоким процентом успешных бросков на групповом этапе.

Арсенькина (второй номер) выполнила 86% успешных бросков. Также в символическую сборную вошли шведки Анна Хассельборг (четвертый номер, 80% успешных бросков), Сара Макманус (третий номер, 87%) и София Мабергс (первый номер, 88%).

Сборная России на чемпионате мира проиграла команде Японии со счетом 3:11 в первом раунде плей-офф и не смогла выйти в полуфинал.

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