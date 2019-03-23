Российская керлингистка Арсенькина вошла в символическую сборную ЧМ

Источник: Р-Спорт

Как отмечается в сообщении, в число «звезд» чемпионата мира, проходящего в Силькеборге (Дания), попали спортсменки с наиболее высоким процентом успешных бросков на групповом этапе.

Арсенькина (второй номер) выполнила 86% успешных бросков. Также в символическую сборную вошли шведки Анна Хассельборг (четвертый номер, 80% успешных бросков), Сара Макманус (третий номер, 87%) и София Мабергс (первый номер, 88%).