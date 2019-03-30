Ждем маленького чуда: российские керлингисты вступают в борьбу на ЧМ-2019

Источник: РИА "Новости"

Российским керлингистам еще ни разу в истории не удавалось выйти в плей-офф мирового первенства, их лучшим результатом на данный момент является девятое место, занятое на ЧМ-2018.

Мужская сборная России впервые приняла участие в чемпионате мира лишь в 2013 году, но с тех пор неизменно отбиралась на турнир с помощью чемпионата Европы. Тем не менее больших успехов не добилась: в 2013-м и 2016-м годах команда заняла 10-е место, в 2018-м — девятое.

На чемпионате мира в Летбридже сыграет команда Краснодарского края, победившая в российском отборе команду Санкт-Петербурга. Скипом сборной России является Сергей Глухов, помимо него в команду входят Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

В чемпионате мира-2019 примут участие 13 сборных. В круговом раунде россияне сыграют с командами Шотландии, Канады, Швейцарии, Южной Кореи, США, Китая, Италии, Швеции, Нидерландов, Германии, Норвегии и Японии. В плей-офф турнира примут участие шесть лучших сборных по итогам группового этапа.

Две команды, занявшие первые места на групповом этапе, напрямую выйдут в полуфинал турнира. Сборные, финишировавшие с третьей по шестую позицию, разыграют между собой две оставшихся путевки в ½ финала в квалификационном раунде, который пройдет 6 апреля. В этот же день состоятся полуфиналы, а 7 апреля — матч за третье место и финал чемпионата мира.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, проведший перед отъездом сборной России в Канаду встречу с игроками, заявил, что поставил перед командой задачу побороться за победу. По его словам, команда уже созрела для того, чтобы добиваться успеха.

«На чемпионат мира поехала сильнейшая мужская команда России, она выиграла отбор. Мы ждем от сборной России маленького чуда. Я с ребятами общался, и они понимают, что уже созрели для побед. Они участвовали в турнире в Китае, где победили, они обыгрывали и чемпионов мира, и другие сильнейшие команды», — сказал Свищев.