Российские керлингисты проиграли команде Канады в матче чемпионата мира
ТАСС, 31 марта. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 3:13 в матче чемпионата мира, который проходит в Летбридже.
ТАСС, 31 марта. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 3:13 в матче чемпионата мира, который проходит в Летбридже.
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
В первой встрече на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8). В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии.
Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.