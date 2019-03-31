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10:16 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли команде Канады в матче чемпионата мира

ТАСС, 31 марта. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Канады со счетом 3:13 в матче чемпионата мира, который проходит в Летбридже.

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Источник: РИА "Новости"

Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

В первой встрече на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8). В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

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