Российские керлингисты проиграли команде Канады в матче чемпионата мира

В первой встрече на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8) . В следующем матче сборная России сыграет с командой Швейцарии.

Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.