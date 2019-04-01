Российские керлингисты уступили швейцарцам на чемпионате мира в Канаде
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Летбридже (Канада).
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Летбридже (Канада).
Встреча завершилась со счетом 9:7 в пользу швейцарцев. За российскую команду играли Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб.
В следующем матче в понедельник сборная России, потерпевшая три поражения на старте турнира, сыграет с командой Южной Кореи.