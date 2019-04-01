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9Сборная России разгромила команду Казахстана
12Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях
10:13 (мск), источник: Р-Спорт

Российские керлингисты уступили швейцарцам на чемпионате мира в Канаде

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Летбридже (Канада).

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Встреча завершилась со счетом 9:7 в пользу швейцарцев. За российскую команду играли Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб.

В следующем матче в понедельник сборная России, потерпевшая три поражения на старте турнира, сыграет с командой Южной Кореи.

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