Российские керлингисты уступили швейцарцам на чемпионате мира в Канаде

Российские керлингисты уступили швейцарцам на чемпионате мира в Канаде

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швейцарии в матче кругового турнира на чемпионате мира в Летбридже (Канада).