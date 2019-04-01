Российские керлингисты одержали первую победу в матче чемпионата мира

Ранее на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13) и швейцарцам (7:9). В следующем матче сборная России сыграет с командой США 2 апреля.

Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.