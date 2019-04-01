Российские керлингисты одержали первую победу в матче чемпионата мира
ТАСС, 1 апреля. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:4 в
ТАСС, 1 апреля. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:4 в
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Ранее на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13) и швейцарцам (7:9). В следующем матче сборная России сыграет с командой США 2 апреля.