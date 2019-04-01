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21:40 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты одержали первую победу в матче чемпионата мира

ТАСС, 1 апреля. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 6:4 в экстра-энде в матче чемпионата мира, который проходит в канадском Летбридже.

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Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

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Ранее на турнире россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13) и швейцарцам (7:9). В следующем матче сборная России сыграет с командой США 2 апреля.

Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.
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