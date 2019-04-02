Российские керлингисты проиграли команде США в пятом матче чемпионата мира

Ранее россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13) и швейцарцам (7:9). Единственная на данный момент победа была добыта в игре против сборной Южной Кореи (6:4). В следующем матче российская команда сыграет со китайскими спортсменами. Сборная России располагается на 10-м месте в таблице, китайцы, не одержавшие пока ни одной победы, делят 11-ю строчку с норвежцами и южнокорейцами.