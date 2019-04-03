Российские керлингисты одержали вторую победу на чемпионате мира в Канаде
ТАСС, 3 апреля. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:1 в шестом матче на чемпионата мира. Соревнования проходят в городе Летбридж (Канада).
ТАСС, 3 апреля. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Китая со счетом 7:1 в шестом матче на чемпионата мира. Соревнования проходят в городе Летбридж (Канада).
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Ранее россияне проиграли шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9) и американцам (3:10).
Единственная победа была добыта в игре против сборной Южной Кореи (6:4). В следующем матче российская команда сыграет с итальянскими керлингистами. Сборная России делит восьмую строчку в таблице вместе с голландцами, а китайская команда, одержавшая пока только одну победу, располагается на 10-м месте.
Мужская сборная России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом команды является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.