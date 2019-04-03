Российские керлингисты одержали вторую победу на чемпионате мира в Канаде

Единственная победа была добыта в игре против сборной Южной Кореи (6:4). В следующем матче российская команда сыграет с итальянскими керлингистами. Сборная России делит восьмую строчку в таблице вместе с голландцами, а китайская команда, одержавшая пока только одну победу, располагается на 10-м месте.