Российские керлингисты уступили сборной Италии в седьмом матче чемпионата мира

Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9) и американцам (3:10). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет со шведами. Сборная России располагается на девятом месте в таблице, итальянцы, одержавшие четыре победы в шести встречах идут пятыми.