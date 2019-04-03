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9Сборная России разгромила команду Казахстана
09:38 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты уступили сборной Италии в седьмом матче чемпионата мира

ТАСС, 3 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Италии со счетом 3:5 в седьмом матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Летбридже.

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Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

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Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9) и американцам (3:10). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет со шведами. Сборная России располагается на девятом месте в таблице, итальянцы, одержавшие четыре победы в шести встречах идут пятыми.

Мужская команда России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

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