Сборная России уступила команде Швеции в матче чемпионата мира по керлингу

Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10) и итальянцам (3:5). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет с голландскими керлингистами. Сборная России располагается на девятом месте в таблице, шведы, одержавшие семь побед в восьми встречах, делят первую строчку с японцами и швейцарцами.