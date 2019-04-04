Сборная России уступила команде Швеции в матче чемпионата мира по керлингу
ТАСС, 4 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции со счетом 5:9 в восьмом матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Летбридже.
ТАСС, 4 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции со счетом 5:9 в восьмом матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Летбридже.
Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.
Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10) и итальянцам (3:5). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет с голландскими керлингистами. Сборная России располагается на девятом месте в таблице, шведы, одержавшие семь побед в восьми встречах, делят первую строчку с японцами и швейцарцами.
Мужская команда России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.