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9Сборная России разгромила команду Казахстана
08:55 (мск), источник: ТАСС

Сборная России уступила команде Швеции в матче чемпионата мира по керлингу

ТАСС, 4 апреля. Мужская сборная России по керлингу проиграла команде Швеции со счетом 5:9 в восьмом матче чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Летбридже.

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Источник: РИА "Новости"

Российскую команду на турнире представляют Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

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Российские керлингисты уступили сборной Италии в седьмом матче чемпионата мира

Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10) и итальянцам (3:5). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4) и Китая (7:1). В следующем матче российская команда сыграет с голландскими керлингистами. Сборная России располагается на девятом месте в таблице, шведы, одержавшие семь побед в восьми встречах, делят первую строчку с японцами и швейцарцами.

Мужская команда России ни разу в истории не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом сборной является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

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