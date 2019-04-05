Керлингисты сборной России не смогли выйти в плей-офф ЧМ в Канаде
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу потеряла шансы на попадание в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу потеряла шансы на попадание в
Сборная России в четверг проиграла команде Германии со счетом 6:12. За российскую команду играли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.
Россияне, потерпевшие седьмое поражение в десяти встречах, в следующем матче сыграют с норвежцами в пятницу.