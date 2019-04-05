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10:03 (мск), источник: Р-Спорт

Керлингисты сборной России не смогли выйти в плей-офф ЧМ в Канаде

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу потеряла шансы на попадание в плей-офф чемпионата мира, который проходит в канадском городе Летбридж.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в четверг проиграла команде Германии со счетом 6:12. За российскую команду играли Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Россияне, потерпевшие седьмое поражение в десяти встречах, в следующем матче сыграют с норвежцами в пятницу.

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