Российские керлингисты проиграли команде Японии в своем последнем матче на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Российскую команду на турнире представляли Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

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Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:12). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4), Китая (7:1), Нидерландов (7:4) и Норвегии (8:5). Российская команда потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от сборной Германии за два тура до конца первого этапа.

В стадию плей-офф вышли спортсмены из Швеции, Японии, Канады, Швейцарии и США. Позднее последнюю путевку в следующую стадию между собой разыграют команды Шотландии и Италии. Российские керлингисты расположились на девятой строчке.