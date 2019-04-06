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08:58 (мск), источник: ТАСС

Российские керлингисты проиграли команде Японии в своем последнем матче на ЧМ

ТАСС, 6 апреля. Мужская сборная России по керлингу уступила команде Японии со счетом 5:7 в своем заключительном матче на чемпионате мира. Соревнования проходят в Летбридже (Канада).

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Источник: РИА "Новости"

Российскую команду на турнире представляли Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

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Ранее россияне уступили шотландцам (2:8), канадцам (3:13), швейцарцам (7:9), американцам (3:10), итальянцам (3:5), шведам (5:9) и немцам (6:12). Победы были добыты в играх против сборных Южной Кореи (6:4), Китая (7:1), Нидерландов (7:4) и Норвегии (8:5). Российская команда потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от сборной Германии за два тура до конца первого этапа.

В стадию плей-офф вышли спортсмены из Швеции, Японии, Канады, Швейцарии и США. Позднее последнюю путевку в следующую стадию между собой разыграют команды Шотландии и Италии. Российские керлингисты расположились на девятой строчке.

Мужская сборная России ни разу не завоевывала медали чемпионата мира. Лучшим результатом является девятое место на мировом первенстве в 2018 году. Турнир в Канаде завершится 7 апреля.

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