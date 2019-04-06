Чуда не случилось: российские керлингисты не вышли в плей-офф ЧМ в Канаде

Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира в Канаде Россию представила сборная Краснодарского края, одержавшая победу в отборочном турнире, прошедшем в Сочи в феврале. В состав национальной команды в Летбридже вошли скип Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

На групповом этапе чемпионата мира сборной России, как и всем другим участникам соревнований, предстояло сыграть с 12 командами. Российские керлингисты начали турнир с трех поражений кряду — в матчах с шотландцами (2:8), канадцами (3:11) и швейцарцами (7:9). Затем последовала победа над сборной Кореи (6:4) и проигрыш американцам (3:10).

Китайцев сборная России обыграла с крупным счетом (7:1), но в следующей игре уступила итальянцам (3:5). При этом, начиная с матча с командой Италии, россияне были вынуждены внести изменения в состав из-за болезни вице-скипа Али — его заменил запасной Климов. Позицию вице-скипа занял Калалб.

Сборная России до предпоследнего дня группового раунда, несмотря на нестабильные результаты, сохраняла шансы на выход в плей-офф. Россияне уступили шведам (5:9), но взяли верх над командой Нидерландов (7:4). Шансы на попадание в топ-6 были потеряны после проигрыша сборной Германии (6:12). В двух заключительных турах российские керлингисты обыграли норвежцев (8:5) и уступили японцам (5:7), завершив выступление на чемпионате мира с четырьмя победами в 12 играх и заняв девятое место.

В полуфинал турнира напрямую вышли сборные Швеции и Швейцарии. В квалификационном раунде сыграют команды Канады и Шотландии, а также Японии и США.

Член исполкома Федерации керлинга России (ФКР), бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова, анализируя причины неудачного выступления команды на чемпионате мира, отметила, что главной проблемой является недостаток опыта.

«Нашей мужской команде не хватает опыта и количества международных игр, которые нужно провести, чтобы выступать на таком уровне. Чемпионат мира — это очень сильный турнир, это не чемпионат Европы. А ребята впервые в таком составе поехали на чемпионат мира, им было сложно, и не все игроки соответствуют такому уровню», — сказала Андрианова.

«На самом деле им не хватает очень многого, потому что керлинг — очень сложный вид спорта. Как правило, команды высокого уровня играют примерно одинаково, но вот именно умение проводить концовки матчей, решающие энды как раз тренируется участием в крупных турнирах. Мальчики у нас хорошие, можно с ними продолжать работать», — отметила собеседница агентства.

Исполком ФКР оценит выступление мужской команды в прошедшем сезоне 15 мая. По словам Андриановой, исполкому следует обсудить ныне существующий формат отбора на чемпионаты Европы и мира.