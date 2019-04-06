Чуда не случилось: российские керлингисты не вышли в плей-офф ЧМ в Канаде

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Анжи1
Динамо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Торино
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Дижон
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Валенсия
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Кан
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Барселона
Атлетико
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
7.04
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
7.04
Оттава Сенаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.04
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
7.04
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
7.04
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
7.04
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.04
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
7.04
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс6
Даллас Старз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ2
Коламбус Блю Джэкетс3
Все события
Фоторепортажи
9В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков
15Самая горячая болельщица «Салавата»
14:01 (мск), источник: Р-Спорт

Чуда не случилось: российские керлингисты не вышли в плей-офф ЧМ в Канаде

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские керлингисты не смогли впервые в истории пробиться в плей-офф чемпионата мира, заняв девятое место, они повторили на турнире в канадском Летбридже свое лучшее достижение за время выступлений на мировом первенстве.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На чемпионате мира в Канаде Россию представила сборная Краснодарского края, одержавшая победу в отборочном турнире, прошедшем в Сочи в феврале. В состав национальной команды в Летбридже вошли скип Сергей Глухов, Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов.

На групповом этапе чемпионата мира сборной России, как и всем другим участникам соревнований, предстояло сыграть с 12 командами. Российские керлингисты начали турнир с трех поражений кряду — в матчах с шотландцами (2:8), канадцами (3:11) и швейцарцами (7:9). Затем последовала победа над сборной Кореи (6:4) и проигрыш американцам (3:10).

Китайцев сборная России обыграла с крупным счетом (7:1), но в следующей игре уступила итальянцам (3:5). При этом, начиная с матча с командой Италии, россияне были вынуждены внести изменения в состав из-за болезни вице-скипа Али — его заменил запасной Климов. Позицию вице-скипа занял Калалб.

Сборная России до предпоследнего дня группового раунда, несмотря на нестабильные результаты, сохраняла шансы на выход в плей-офф. Россияне уступили шведам (5:9), но взяли верх над командой Нидерландов (7:4). Шансы на попадание в топ-6 были потеряны после проигрыша сборной Германии (6:12). В двух заключительных турах российские керлингисты обыграли норвежцев (8:5) и уступили японцам (5:7), завершив выступление на чемпионате мира с четырьмя победами в 12 играх и заняв девятое место.

В полуфинал турнира напрямую вышли сборные Швеции и Швейцарии. В квалификационном раунде сыграют команды Канады и Шотландии, а также Японии и США.

Член исполкома Федерации керлинга России (ФКР), бывший главный тренер сборных России Ольга Андрианова, анализируя причины неудачного выступления команды на чемпионате мира, отметила, что главной проблемой является недостаток опыта.

«Нашей мужской команде не хватает опыта и количества международных игр, которые нужно провести, чтобы выступать на таком уровне. Чемпионат мира — это очень сильный турнир, это не чемпионат Европы. А ребята впервые в таком составе поехали на чемпионат мира, им было сложно, и не все игроки соответствуют такому уровню», — сказала Андрианова.

«На самом деле им не хватает очень многого, потому что керлинг — очень сложный вид спорта. Как правило, команды высокого уровня играют примерно одинаково, но вот именно умение проводить концовки матчей, решающие энды как раз тренируется участием в крупных турнирах. Мальчики у нас хорошие, можно с ними продолжать работать», — отметила собеседница агентства.

Исполком ФКР оценит выступление мужской команды в прошедшем сезоне 15 мая. По словам Андриановой, исполкому следует обсудить ныне существующий формат отбора на чемпионаты Европы и мира.

«Отборы не позволяют системно готовить определенных игроков к конкретным соревнованиям высокого уровня. Сильнейшая команда — это не всегда набор самых сильных игроков, это команда, ставшая первой в России», — отметила специалист.

 'Ссылались даже на Путина': как продлили арест Мамаеву и Кокорину
Ученица Тутберидзе объяснила, почему отказалась выступать за Россию
«Чтобы других не тронули»: раскрыта тайна допинга Логинова
Русский форвард из НХЛ стал джокером ЦСКА. Москвичи громят СКА
Лидер «Челси» близок к переходу в «Реал»
Бывший армеец, молодой вратарь. Кто из русских НХЛовцев свободен
Определились все участники Кубка Стэнли сезона-2018/19
Скончался финский боксер
Рекордсменка без золота: почему Слуцкая проваливала Олимпиады
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь