Сборная Швеции по керлингу обыграла Японию и вышла в финал ЧМ в Канаде
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная Швеции пробилась в финал чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в канадском Летбридже.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная Швеции пробилась в финал чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в канадском Летбридже.
В полуфинале в субботу шведы одолели японцев со счетом 8:2.
В другом полуфинальном матче встретятся команды Швейцарии и Канады.