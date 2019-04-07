Сборная Канады вышла в финал домашнего ЧМ по керлингу, обыграв швейцарцев

Сборная Канады вышла в финал домашнего ЧМ по керлингу, обыграв швейцарцев

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная Канады пробилась в финал домашнего чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в Летбридже.