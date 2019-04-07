Сборная Канады вышла в финал домашнего ЧМ по керлингу, обыграв швейцарцев
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная Канады пробилась в финал домашнего чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в Летбридже.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная Канады пробилась в финал домашнего чемпионата мира по керлингу среди мужских команд, который проходит в Летбридже.
В полуфинале канадцы обыграли команду Швейцарии — 6:5.
В финале сборная Канады сыграет со шведами, швейцарцы в матче за бронзу встретятся с японцами.