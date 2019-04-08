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08:04 (мск), источник: ТАСС

Мужская сборная Швеции защитила звание чемпиона мира по керлингу

ТАСС, 8 апреля. Мужская сборная Швеции по керлингу со счетом 7:2 обыграла команду Канады в финале чемпионата мира, который завершился в Летбридже (Канада).

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Источник: AP 2019

Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии, победившая в матче за третье место японцев — 8:4.

Мировые первенства проводятся ежегодно с 1959 года. Шведы стали чемпионами мира второй раз подряд и девятый в истории. Наибольшее число титулов у канадцев — 36.

Сборная России заняла на турнире девятое место, повторив свой лучший результат. Команда во главе со скипом Сергеем Глуховым одержала на групповой стадии четыре победы при восьми поражениях и не сумела пробиться в плей-офф.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в Шотландии.

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