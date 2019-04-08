Мужская сборная Швеции защитила звание чемпиона мира по керлингу

Источник: AP 2019

Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии, победившая в матче за третье место японцев — 8:4.

Мировые первенства проводятся ежегодно с 1959 года. Шведы стали чемпионами мира второй раз подряд и девятый в истории. Наибольшее число титулов у канадцев — 36.

Сборная России заняла на турнире девятое место, повторив свой лучший результат. Команда во главе со скипом Сергеем Глуховым одержала на групповой стадии четыре победы при восьми поражениях и не сумела пробиться в плей-офф.