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11:38 (мск), источник: ТАСС

Россияне победили латвийцев на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин одержали победу над командой Латвии со счетом 7:4 в матче третьего тура чемпионата мира среди смешанных пар в Ставангере (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого тура россияне одержали победу над соперниками из Косова со счетом 11:1, а в матче второго тура разгромили греков со счетом 15:0.

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В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительной стадии разбиты на шесть групп. Российским керлингистам в группе F предстоит встретиться 23 апреля с командами Польши и Испании, 24 апреля — Словении, 25 апреля — США. По итогам групповых турниров по две команды выйдут в плей-офф, еще четыре коллектива доберут из числа занявших третьи места на основе Draw Shot Challenge — среднеарифметического результата тестовых постановочных бросков, которые будут выполнять перед каждой игрой спортсмены соперничающих команд.

Первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте прошел в 2008 году. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро, на прошлогоднем чемпионате мира Даниил Горячев и Мария Комарова повторили данный результат.

Чаще других мировые первенства в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии — семь раз. Это произошло и год назад в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

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