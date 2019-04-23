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15:47 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила команду Польши на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 23 апреля. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин одержали победу над командой Польши со счетом 9:3 в матче четвертого тура чемпионата мира среди смешанных пар в Ставангере (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

В матче первого тура россияне одержали победу над соперниками из Косова со счетом 11:1, затем разгромили греков со счетом 15:0, а в третьей встрече выиграли у латвийцев — 7:4.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительной стадии разбиты на шесть групп. Российским керлингистам в группе F предстоит встретиться 23 апреля со сборной Испании, 24 апреля — Словении, 25 апреля — США. По итогам групповых турниров по две команды выйдут в плей-офф, еще четыре коллектива доберут из числа занявших третьи места на основе Draw Shot Challenge — среднеарифметического результата тестовых постановочных бросков, которые будут выполнять перед каждой игрой спортсмены соперничающих команд.

Первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте прошел в 2008 году. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро, на прошлогоднем чемпионате мира Даниил Горячев и Мария Комарова повторили данный результат.

Чаще других мировые первенства в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии — семь раз. Это произошло и год назад в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

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