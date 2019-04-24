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00:26 (мск), источник: ТАСС

Россияне потерпели первое поражение на ЧМ по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 23 апреля. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин проиграли команде Испании со счетом 5:11 в матче пятого тура чемпионата мира среди смешанных пар в Ставангере (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

Россияне занимают третье место в группе. В матче первого тура они одержали победу над соперниками из Косова со счетом 11:1, затем разгромили греков со счетом 15:0, в третьей встрече выиграли у латвийцев — 7:4, в четвертой обыграли поляков — 9:3.

В чемпионате мира принимают участие 48 пар, которые на предварительной стадии разбиты на шесть групп. Российским керлингистам в группе F предстоит встретиться 24 апреля со словенцами, 25 апреля — с американцами. По итогам группового турнира по две команды выйдут в плей-офф, еще четыре доберут из числа занявших третьи места.

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Первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте прошел в 2008 году. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро, на прошлогоднем чемпионате мира Даниил Горячев и Мария Комарова повторили данный результат.

Чаще других мировые первенства в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии — семь раз. Это произошло и год назад в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

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