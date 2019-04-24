Сборная России по керлингу обыграла словенцев на ЧМ по дабл-миксту

Встреча, прошедшая в среду в норвежском Ставангере, завершилась досрочной победой россиян со счетом 8:3.

Для российской команды эта победа стала пятой на мировом первенстве. В четверг в заключительном матче группового раунда Москалева и Еремин сыграют со сборной США.