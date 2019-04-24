Сборная России по керлингу обыграла словенцев на ЧМ по дабл-миксту
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин одержали победу над сборной Словении в матче группового раунда чемпионата мира по керлингу в дисциплине
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин одержали победу над сборной Словении в матче группового раунда чемпионата мира по керлингу в дисциплине
Встреча, прошедшая в среду в норвежском Ставангере, завершилась досрочной победой россиян со счетом 8:3.
Для российской команды эта победа стала пятой на мировом первенстве. В четверг в заключительном матче группового раунда Москалева и Еремин сыграют со сборной США.