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16:11 (мск), источник: ТАСС

Россияне вышли в ¼ финала ЧМ по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 26 апреля. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин одержали победу над парой из Испании со счетом 8:5 в матче 1/8 финала чемпионата мира среди смешанных пар и вышли в четвертьфинал. Соревнования проходят в Ставангере (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

Россияне встречались с испанцами на групповом этапе, тогда Москалева и Еремин уступили со счетом 5:11. В четвертьфинале соперниками российской команды станут канадцы, обыгравшие в 1/8 финала пару из Финляндии со счетом 7:2. Матчи ¼ финала будут сыграны позднее в пятницу.

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Первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте прошел в 2008 году. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро, на прошлогоднем чемпионате мира Даниил Горячев и Мария Комарова повторили данный результат.

Чаще других мировые первенства в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии (7). Это произошло и год назад в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

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