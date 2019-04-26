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26 апреля, источник: ТАСС

Россияне не сумели выйти в полуфинал ЧМ по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 26 апреля. Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин уступили команде Канады со счетом 3:7 в матче четвертьфинала чемпионата мира среди смешанных пар и завершили выступления на турнире. Соревнования проходят в Ставангере (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинале канадцы 27 апреля встретятся с представителями США, которые в четвертьфинале победили эстонцев со счетом 9:5.

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Первый чемпионат мира по керлингу в дабл-миксте прошел в 2008 году. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова. В 2011 году в американском Сент-Поле Алина Ковалева и Алексей Целоусов завоевали серебро, на прошлогоднем чемпионате мира Даниил Горячев и Мария Комарова повторили данный результат.

Чаще других мировые первенства в дабл-миксте выигрывала сборная Швейцарии (7). Это произошло и год назад в шведском Эстерсунде.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.

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