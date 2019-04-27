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12:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швеция и Канада сыграют в финале чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сборные Швеции и Канады вышли в финал чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Ставангере (Норвегия).

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Канадцы Джоселин Петерман и Бретт Галлант в полуфинальном матче победили американцев Кори Кристенсен и Джона Шустера — 9:5. Шведы Анна Хассельборг и Оскар Эрикссон взяли верх над австралийцами Тахли Гилл и Дином Хьюиттом — 7:5.

Финал и матч за третье место пройдут позже в субботу.

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