Швеция и Канада сыграют в финале чемпионата мира по керлингу в дабл-миксте
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сборные Швеции и Канады вышли в финал чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Ставангере (Норвегия).
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сборные Швеции и Канады вышли в финал чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар, который проходит в Ставангере (Норвегия).
Канадцы Джоселин Петерман и Бретт Галлант в полуфинальном матче победили американцев Кори Кристенсен и Джона Шустера — 9:5. Шведы Анна Хассельборг и Оскар Эрикссон взяли верх над австралийцами Тахли Гилл и Дином Хьюиттом — 7:5.
Финал и матч за третье место пройдут позже в субботу.