Российские керлингистки выиграли бронзу в Финале Кубка мира в Пекине
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу в Финале Кубка мира, проходящем в столице Китая Пекине.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу в Финале Кубка мира, проходящем в столице Китая Пекине.
Российские керлингистки в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой в Финале Кубка мира не смогли завоевать права сыграть за золотые медали, но благодаря своим результатам в групповом раунде выиграли бронзу.
В шести матчах россиянки одержали четыре победы и набрали 12 очков, за счет чего обошли японок, финишировавших в Финале Кубка мира четвертыми (10).