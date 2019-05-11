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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские керлингистки выиграли бронзу в Финале Кубка мира в Пекине

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу завоевала бронзу в Финале Кубка мира, проходящем в столице Китая Пекине.

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Российские керлингистки в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой в Финале Кубка мира не смогли завоевать права сыграть за золотые медали, но благодаря своим результатам в групповом раунде выиграли бронзу.

В шести матчах россиянки одержали четыре победы и набрали 12 очков, за счет чего обошли японок, финишировавших в Финале Кубка мира четвертыми (10).

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