Российские керлингистки выиграли бронзу в Финале Кубка мира в Пекине

Российские керлингистки в составе Анны Сидоровой (скип), Маргариты Фоминой, Юлии Портуновой и Юлии Гузиевой в Финале Кубка мира не смогли завоевать права сыграть за золотые медали, но благодаря своим результатам в групповом раунде выиграли бронзу.