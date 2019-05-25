Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Зарубежный
26.05
Кальяри1
Удинезе2
Футбол. Зарубежный
26.05
Аталанта3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
26.05
Рома2
Парма1
Футбол. Зарубежный
26.05
СПАЛ2
Милан3
Футбол. Еврокубки
29.05
Челси
Арсенал
Все события
Фоторепортажи
22Сборная России уверенно обыграла Швецию
21«Краснодар» лишил «Спартак» и ЦСКА Лиги чемпионов
25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Трехкратная чемпионка Европы Езех заявила, что продолжит карьеру

ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка Европы по керлингу Кира Езех сообщила, что продолжит свою игровую карьеру.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что 35-летняя Езех пока не определилась с тем, будет ли она продолжать выступать.

«Когда-нибудь обязательно закончу карьеру, но не сейчас», — сказала Езех журналистам.

«Я об этом (завершении карьеры) думаю каждый год в течение 20 лет, наверное. В конце сезона ты принимаешь решение, что дальше делать. Иногда кажется, что все надоели, так как 365 дней вместе в одной команде, и мы устали друг от друга. Но стоит только отдохнуть неделю-две, и все уже соскучились, и надо срочно вместе встретиться, тренироваться, в кино сходить», — добавила спортсменка.

 Побег из России: пять фигуристок, сменивших спортивное гражданство
Овечкин 'начистил лицо' форварду Чехии после матча за третье место
Кузнецов: Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь
Новый формат лимита на легионеров в РПЛ утвердят на новой неделе
«Барселона» определилась, кто покинет команду в летнее окно
СМИ: Экс-игрок «Реала» задержан за организацию договорных матчей
Чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
«Краснодар» хочет купить игрока сборной Уругвая
Футболист ЦСКА признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь