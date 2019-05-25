Трехкратная чемпионка Европы Езех заявила, что продолжит карьеру
ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка Европы по керлингу Кира Езех сообщила, что продолжит свою игровую карьеру.
ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Трехкратная чемпионка Европы по керлингу Кира Езех сообщила, что продолжит свою игровую карьеру.
Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что 35-летняя Езех пока не определилась с тем, будет ли она продолжать выступать.
«Когда-нибудь обязательно закончу карьеру, но не сейчас», — сказала Езех журналистам.
«Я об этом (завершении карьеры) думаю каждый год в течение 20 лет, наверное. В конце сезона ты принимаешь решение, что дальше делать. Иногда кажется, что все надоели, так как 365 дней вместе в одной команде, и мы устали друг от друга. Но стоит только отдохнуть