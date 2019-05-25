Трехкратная чемпионка Европы Езех заявила, что продолжит карьеру

«Я об этом (завершении карьеры) думаю каждый год в течение 20 лет, наверное. В конце сезона ты принимаешь решение, что дальше делать. Иногда кажется, что все надоели, так как 365 дней вместе в одной команде, и мы устали друг от друга. Но стоит только отдохнуть неделю-две, и все уже соскучились, и надо срочно вместе встретиться, тренироваться, в кино сходить», — добавила спортсменка.