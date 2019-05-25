Галкина: В сборную России возвращаться не планирую

«В сборную возвращаться не планирую и не очень хочу. Просто это уже пройденный этап в жизни. Это было круто, здорово, много лет подряд. Но сейчас мне хочется заниматься другими вещами, уделять больше внимания работе и семье. Но я настолько люблю керлинг, что отказаться от него совсем не могу, поэтому иногда участвую в турнирах. Чтобы вернуться в сборную, нужно посвящать себя спорту на 100%, а я уже к этому не готова», — сказала Галкина.