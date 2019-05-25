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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Галкина: В сборную России возвращаться не планирую

ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка Европы Екатерина Галкина заявила РИА Новости, что не планирует возвращаться в состав сборной России.

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Источник: РИА "Новости"

Галкина в эти дни участвует в составе сборной Красноярского края в международном турнире Arctic cup, проходящем на Таймыре.

«В сборную возвращаться не планирую и не очень хочу. Просто это уже пройденный этап в жизни. Это было круто, здорово, много лет подряд. Но сейчас мне хочется заниматься другими вещами, уделять больше внимания работе и семье. Но я настолько люблю керлинг, что отказаться от него совсем не могу, поэтому иногда участвую в турнирах. Чтобы вернуться в сборную, нужно посвящать себя спорту на 100%, а я уже к этому не готова», — сказала Галкина.

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