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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Член исполкома ФКР: За рубежом сочувствуют Крушельницкому

ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка Европы, член исполкома Федерации керлинга России (ФКР) Екатерина Галкина заявила РИА Новости, что за рубежом многие сочувствуют Александру Крушельницкому и понимают, что история с его дисквалификацией — странная.

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Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхенчхане завоевали бронзовые медали в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте, но впоследствии допинг-тест спортсмена, сданный им во время турнира, показал положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Дуэт был лишен олимпийских наград. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Крушельницкого на четыре года, начиная с 12 февраля.

«Все всегда очень сочувственно спрашивают о том, как дела у Саши Крушельницкого, — рассказала Галкина, которая является представителем ФКР во Всемирной федерации керлинга (WCF). — Нет такого, что вот, поделом ему! Наоборот, есть сочувствие и понимание ситуации, что она довольно нелепая, и что, скорее всего, он невиновен».

«Большинство тех, с кем я общалась, говорят, что случай Крушельницкого — очень странный. По факту он должен был быть наказан, ведь у него было обнаружено запрещенное вещество, а по сути все было очень странно, и все с этим согласны», — добавила собеседница агентства.

Количество мельдония, обнаруженного в организме Крушельницкого, свидетельствовало о том, что имел место одноразовый прием вещества, который не дает никакого терапевтического преимущества. Допинг-тесты спортсмена, проведенные до Игр-2018, были отрицательными.

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