Член исполкома ФКР: За рубежом сочувствуют Крушельницкому

Источник: РИА "Новости"

Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова на Олимпиаде в Пхенчхане завоевали бронзовые медали в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте, но впоследствии допинг-тест спортсмена, сданный им во время турнира, показал положительный результат на запрещенный препарат мельдоний. Дуэт был лишен олимпийских наград. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Крушельницкого на четыре года, начиная с 12 февраля.

«Все всегда очень сочувственно спрашивают о том, как дела у Саши Крушельницкого, — рассказала Галкина, которая является представителем ФКР во Всемирной федерации керлинга (WCF). — Нет такого, что вот, поделом ему! Наоборот, есть сочувствие и понимание ситуации, что она довольно нелепая, и что, скорее всего, он невиновен».

«Большинство тех, с кем я общалась, говорят, что случай Крушельницкого — очень странный. По факту он должен был быть наказан, ведь у него было обнаружено запрещенное вещество, а по сути все было очень странно, и все с этим согласны», — добавила собеседница агентства.