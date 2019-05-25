Галкина: Родченков сообщил WCF, что не имел дел с керлингом

Источник: РИА "Новости"

Имя Галкиной было упомянуто в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В январе 2014 года Галкина якобы сдала допинг-тест, в котором обнаружили аномально высокие показатели тестостерона, но эта проба исчезла и была отмечена в системе ADAMS как отрицательная. Впоследствии WCF официально заявила об отсутствии претензий к Галкиной.

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«Я была упомянута в докладе Макларена. Очень тяжелый год для меня был. Но я очень благодарна федерации своей, что они меня поддержали и доверили мне честь представлять ее в WCF. Я очень нервничала, когда ехала на свой первый конгресс, потому что не знала, какой будет реакция иностранцев. Но все прошло выше моих ожиданий, и президент WCF, и генеральный секретарь, и все-все-все подходили ко мне и очень мило общались», — сказала Галкина, которая является представителем ФКР в WCF.