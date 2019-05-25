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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Галкина: Родченков сообщил WCF, что не имел дел с керлингом

ДУДИНКА (Красноярский край), 25 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Двукратная чемпионка Европы Екатерина Галкина заявила РИА Новости, что Всемирная федерация керлинга (WCF) провела расследование после того, как имя россиянки было упомянуто в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA) и взяла показания у бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова.

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Источник: РИА "Новости"

Имя Галкиной было упомянуто в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. В январе 2014 года Галкина якобы сдала допинг-тест, в котором обнаружили аномально высокие показатели тестостерона, но эта проба исчезла и была отмечена в системе ADAMS как отрицательная. Впоследствии WCF официально заявила об отсутствии претензий к Галкиной.

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«Я была упомянута в докладе Макларена. Очень тяжелый год для меня был. Но я очень благодарна федерации своей, что они меня поддержали и доверили мне честь представлять ее в WCF. Я очень нервничала, когда ехала на свой первый конгресс, потому что не знала, какой будет реакция иностранцев. Но все прошло выше моих ожиданий, и президент WCF, и генеральный секретарь, и все-все-все подходили ко мне и очень мило общались», — сказала Галкина, которая является представителем ФКР в WCF.

«Мы обсуждали эту тему, что это какой-то бред. Комиссия спортсменов WCF тоже меня поддержала. Как я понимаю, Всемирная федерация провела свое внутреннее расследование. Они даже связывались лично с Родченковым, брали у него показания, на что он сказал, что у него вообще никогда не было никаких дел с Федерацией керлинга России. Не то что договоренностей, но даже общения никакого», — добавила собеседница агентства.

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