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26 мая, источник: Спорт РИА Новости

Чемпионка Европы по керлингу Васильева решила приостановить карьеру

ДУДИНКА (Красноярский край), 26 мая — РИА Новости, Елена Дьячкова. Чемпионка Европы 2016 года, керлингистка сборной России Ульяна Васильева заявила РИА Новости, что ушла из команды Алины Ковалевой, так как приняла решение приостановить карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Васильева не будет продолжать играть за команду Ковалевой. Позже сама Ковалева сообщила РИА Новости, что место Васильевой в команде займет Мария Комарова.

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«Я пока приостанавливаю свою карьеру. Решила попробовать себя в чем-то новом, — сказала Васильева. — Тем более, керлинг такой вид спорта, куда можно вернуться, прийти в форму, ведь мастерство не пропьешь. Я думаю, если захочу вернуться, у меня есть большие шансы снова выступать на высоком уровне. К мысли приостановить карьеру шла в течение сезона. Решение приняла уже в конце сезона».

По словам спортсменки, которая в эти дни выступает в команде Ковалевой на международном турнире Arctic cup в Дудинке, она хотела перед приостановкой карьеры повидаться с другими спортсменками. «Хотела всех увидеть, а потом поехать строить уже новую жизнь. К сожалению, мне не удалось выйти в Дудинке на лед, но все равно было классно ощутить эту атмосферу. Приезжаю сюда уже второй раз, знала, что будет праздник», — рассказала Васильева.

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