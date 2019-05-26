Чемпионка Европы по керлингу Васильева решила приостановить карьеру

Источник: РИА "Новости"

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Васильева не будет продолжать играть за команду Ковалевой. Позже сама Ковалева сообщила РИА Новости, что место Васильевой в команде займет Мария Комарова.

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«Я пока приостанавливаю свою карьеру. Решила попробовать себя в чем-то новом, — сказала Васильева. — Тем более, керлинг такой вид спорта, куда можно вернуться, прийти в форму, ведь мастерство не пропьешь. Я думаю, если захочу вернуться, у меня есть большие шансы снова выступать на высоком уровне. К мысли приостановить карьеру шла в течение сезона. Решение приняла уже в конце сезона».