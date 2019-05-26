Чемпионка Европы по керлингу Васильева решила приостановить карьеру

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Васильева не будет продолжать играть за команду Ковалевой. Позже сама Ковалева сообщила РИА Новости, что место Васильевой в команде займет Мария Комарова.
«Я пока приостанавливаю свою карьеру. Решила попробовать себя в чем-то новом, — сказала Васильева. — Тем более, керлинг такой вид спорта, куда можно вернуться, прийти в форму, ведь мастерство не пропьешь. Я думаю, если захочу вернуться, у меня есть большие шансы снова выступать на высоком уровне. К мысли приостановить карьеру шла в течение сезона. Решение приняла уже в конце сезона».
По словам спортсменки, которая в эти дни выступает в команде Ковалевой на международном турнире Arctic cup в Дудинке, она хотела перед приостановкой карьеры повидаться с другими спортсменками. «Хотела всех увидеть, а потом поехать строить уже новую жизнь. К сожалению, мне не удалось выйти в Дудинке на лед, но все равно было классно ощутить эту атмосферу. Приезжаю сюда уже второй раз, знала, что будет праздник», — рассказала Васильева.