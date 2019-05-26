Брызгалова: В сезоне были и взлеты, и падения, но мы играли достойно

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье команда Ковалевой заняла второе место на международном турнире Arctic cup в Дудинке, уступив в финале сборной Шотландии со скипом Ив Мюрхед (4:5). В прошедшем сезоне команда Ковалевой представляла Россию на чемпионатах Европы и мира, а также стала победителем чемпионата страны.

«В сезоне были и взлеты, и падения, но всё это опыт, я считаю. Мы очень достойно провели сезон. На уровне российском выиграли всё, что только могли. На международной арене много что не получилось и самое главное — на чемпионатах Европы и мира. Но мы выступили на крупных турнирах и на многих победили, очень часто выходили в плей-офф. Для нашей молодой команды это очень важно», — сказала Брызгалова.

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«Конечно, в Дудинке нам хотелось победить, но Ив Мюрхед блистала сегодня, как, впрочем, и весь турнир. Можно сказать, это ее возвращение на большую арену, у нее были какие-то проблемы и со здоровьем, и с командой. Здесь она показала очень высокий уровень, а нам немного не хватило исполнения», — добавила спортсменка.

Ранее Брызгалова выступала в дисциплине дабл-микст вместе со своим мужем Александром Крушельницким. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане дуэт завоевал бронзу, но впоследствии допинг-тест спортсмена, сданный им во время турнира, показал положительный результат на мельдоний. Россияне были лишены олимпийских наград. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Крушельницкого на четыре года, начиная с 12 февраля 2018 года, и Брызгалова стала выступать за команду Ковалевой.