Шотландки выиграли Arctic cup на Таймыре, сборная России стала второй

Источник: РИА "Новости"

Всего в турнире, являющемся также заключительным этапом Мирового тура, приняли участие 10 команд. Четыре из них представляли Россию — оба состава национальной команды со скипами Ковалевой и Анной Сидоровой, юниорская сборная России, выигравшая в прошедшем сезоне чемпионат мира, а также команда Красноярского края, усиленная чемпионками Европы Екатериной Галкиной и Ольгой Жарковой. Помимо них в Дудинку приехали сильнейшие иностранные сборные — Канады, Южной Кореи, Швейцарии, Шотландии и Финляндии.

Участники турнира были разбиты на две группы — по пять в каждой. По итогам группового раунда в полуфинал выходили по две лучшие сборные. Первый этап Arctic cup без поражений преодолели только две команды — Канады и Шотландии, обе заняли первые места в своих группах. Обе сборные России также смогли пробиться в плей-офф, став вторыми. Команда Ковалевой вышла в полуфинал, имея в активе три победы, команда Сидоровой — две.

Читайте также Сборные России по керлингу одержали по одной победе во 2-й день Arctic cup

Не получилось забрать финал

В полуфинале команда Ковалевой нанесла поражение канадкам со счетом 5:4, а команда Сидоровой, уже выигрывавшая Arctic cup в 2017 году, уступила шотландкам (2:8). В финальном матче сборная Шотландии со счетом 5:4 победила команду Ковалевой. Команда Сидоровой с таким же счетом (4:5) уступила канадкам в игре за бронзовые медали.

«Конечно, в Дудинке нам хотелось победить, но Ив Мюрхед блистала сегодня, как, впрочем, и весь турнир, — заявила РИА Новости игрок команды Ковалевой Анастасия Брызгалова. — Можно сказать, это ее возвращение на большую арену, у нее были какие-то проблемы и со здоровьем, и с командой. Здесь она показала очень высокий уровень, а нам немного не хватило исполнения».

«Цель была играть в Дудинке в финале и выиграть его. Не получилось у нас в итоге забрать этот финал. Но мы приехали на Таймыр, чтобы насладиться заключительным льдом в этом сезоне, порадоваться, повеселиться и получить удовольствие от момента», — отметила после финала скип Ковалева.

Турнир в Дудинке стал заключительным в составе команды Ковалевой для Ульяны Васильевой. Как заявила спортсменка РИА Новости, она планирует приостановить карьеру, но не исключает того, что вернется в спорт в будущем.

«Я пока приостанавливаю свою карьеру. Решила попробовать себя в чем-то новом. Тем более, керлинг такой вид спорта, куда можно вернуться, прийти в форму, ведь мастерство не пропьешь. Я думаю, если захочу вернуться, у меня есть большие шансы снова выступать на высоком уровне », — сообщила Васильева.

Читайте также Трехкратная чемпионка Европы Езех заявила, что продолжит карьеру

Сидорова и Езех продолжают карьеру

Двукратная чемпионка Европы Сидорова заявила РИА Новости, что в межсезонье ожидает не слишком больших изменений в составе своей команды. Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что Сидорова приняла решение о продолжении карьеры.

«Лично я остаюсь, и команда под моим началом будет существовать, это 100%. Думаю, что в основном мало что изменится. Хотя изменения могут быть всегда, это жизнь», — сказала Сидорова.