Брызгалова: Керлингист Крушельницкий считает дни до возвращения на лед

Источник: РИА "Новости"

Брызгалова ранее выступала в дабл-миксте в паре со своим мужем Александром Крушельницким.

На Олимпиаде-2018 пара завоевала бронзу, однако результат был аннулирован, так как в допинг-пробе партнера были найдены запрещенные вещества. Спортсмен был отстранен на четыре года, срок дисквалификации истечет в феврале 2022 года.

«Ничего нового в ситуации нет, просто ждем. Он работает, зачеркивает деньки, чтобы поскорее вернуться, у него есть желание играть», — сказала Брызгалова.

В паре с Крушельницким Брызгалова стала чемпионкой мира и Европы в 2016 году.

Arctic Cup — ежегодный международный турнир, который проходит за полярным кругом, генеральным партнером соревнований выступает «Норникель».

Смотрите также: 30 звезд России с допинг-проблемами. От Титова до Шараповой