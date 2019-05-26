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26 мая, источник: ТАСС

Брызгалова: Керлингист Крушельницкий считает дни до возвращения на лед

ДУДИНКА /Красноярский край/, 26 мая. /ТАСС/. Российский керлингист Александр Крушельницкий, дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил, считает дни до возвращения в спорт. Об этом рассказала журналистам в воскресенье по завершении турнира Arctic Cup керлингистка Брызгалова.

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Источник: РИА "Новости"

Брызгалова ранее выступала в дабл-миксте в паре со своим мужем Александром Крушельницким.

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На Олимпиаде-2018 пара завоевала бронзу, однако результат был аннулирован, так как в допинг-пробе партнера были найдены запрещенные вещества. Спортсмен был отстранен на четыре года, срок дисквалификации истечет в феврале 2022 года.

«Ничего нового в ситуации нет, просто ждем. Он работает, зачеркивает деньки, чтобы поскорее вернуться, у него есть желание играть», — сказала Брызгалова.

В паре с Крушельницким Брызгалова стала чемпионкой мира и Европы в 2016 году.

Arctic Cup — ежегодный международный турнир, который проходит за полярным кругом, генеральным партнером соревнований выступает «Норникель».

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