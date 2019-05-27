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27 мая, источник: Sport24

Топовые спортсменки приехали на Таймыр, чтобы сыграть в керлинг. И это не шутка!

Рассказываем о самом колоритном турнире мая.

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Источник: Sport24

На Таймыре популярность зимних видов спорта не падает даже в конце мая. Несмотря на относительно теплую для Крайнего Севера погоду, на днях в Дудинку приехали звезды керлинга для участия в международном женском турнире Arctic Curling Cup. Полярный день, снег в конце мая и прекрасная Анастасия Брызгалова.

В турнире, организованном Федерацией керлинга России, приняли участие спортсменки из Швеции, Кореи, Швейцарии, Финляндии, Канады и России. Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и компании «Норникель».

Arctic Curling Cup — статусное событие в мире керлинга, завершающее мировой сезон. Впервые он прошел в 2016-м году.

Через год турнир впервые прошел в международном формате, за Arctic Curling Cup боролись лучшие спортсмены мира, в их числе призеры чемпионатов Европы и Олимпийских игр. В 2018 году на турнире выступали смешанные пары.

А в 2019-м на Таймыр приехали лучшие из лучших: призеры Олимпийских игр из Шотландии во главе со скипом Ив Мюрхед, звездная команда чемпионки мира и призеры Олимпийских игр из Швейцарии Бинни Фельчер, призеры Олимпийских игр 2018 из Кореи. Сборную России представляли четыре команды. В турнире приняли участие команды Анны Сидоровой, Алины Ковалевой, чемпионки мира этого года среди юниоров Влады Румянцевой и сборная Красноярского края во главе со скипом Анной Веневцевой.

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Ледовая арена «Таймыр» была построена в 2014 году. За несколько лет после открытия единственная в мире ледовая арена за полярным кругом стала центром притяжения публики. В 2016 году здесь открылась школа керлинга, для которой «Норникель» приобрел профессиональное оборудование, используемое на Arctic Curling Cup.

По словам президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, участие в турнире этого года — престижное событие для лучших мировых спортсменок: «Основная задача турнира — обратить внимание мировой общественности, что Норильск не грустный промышленный город, а мировая столица севера. Мы развиваемся и открыты в любых точках России для керлинга. Такой праздник мы дарим людям, которые здесь проживают и зрителям во всем мире. Для иностранцев само попадание сюда — это почетно. И если в первый год мы приглашали и уговаривали, показывая, что здесь не так страшно и холодно, то сейчас уже выбираем участников на конкурсной основе», — рассказал Свищев.

Праздник спорта не ограничился матчами на арене. Около спорткомплекса были установлены чумы коренных народов Таймыра, где гости и участники турнира могли познакомиться c культурой, укладом жизни, костюмами, традиционными промыслами народов Севера. В центре внимания были северные олени, с которыми было сделано немало фотографий, а желающие могли совершить и небольшую поездку на оленьей упряжке. Керлингистка из Южной Кореи Ким Чхо Кхи осталась в восторге от крайнего севера.

«В Южной Корее сейчас плюс тридцать, а здесь холод, но меня согревает дружелюбность жителей. Я в шоке от полярного дня, это так необычно. При этом организация турнира на высшем уровне. Я пробовала традиционную кухню, мне очень понравилось. Минус 50 зимой? Ого! Но если бы у меня здесь были друзья и родственники, то я могла бы здесь жить, почему нет? Я повторюсь, тут очень добрые люди. Что касается соревнований, то у нас совсем недавно сформировалась команда. Нам очень приятно, что нас пригласили сюда. Для нас это прекрасная возможность сыграться», — сказала Ким Чхо Хи.

По итогам турнира команда Алины Ковалевой в финале проиграла именитой сборной Шотландии со счетом 4:5. Второй состав сборной России со скипом Анной Сидоровой в матче за третье место уступил команде Канады (скип Керри Эйнарсон) — 4:5.

Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступавшая в составе команды Алины Ковалевой, рассказала, чего не хватило для победы в финале: «Этот турнир — последний в сезоне, конечно, хотелось провести достойно. Мы не относились к нему легкомысленно, сосредотачивались на каждую игру. В керлинге я чувствую себя в своей среде, неважно — в дабл-миксте или нет. Но если бы пришлось выбирать, то я бы выбрала играть с мужем в микст-дабле. Но только если с мужем, с другим — нет!

Несмотря на то, что мы немножко завалили чемпионат Европы и чемпионат мира, мы могли достичь большего. В целом сезон сложился для нас очень хорошо, много турниров отыграли. Мы набрали достаточное количество очков, чтобы в следующем сезоне принимать участие. Уход Васильевой? Это личное решение. Никто не в обиде. Что касается дисквалификации Крушельницкого, то пока ничего нет, мы ждем. Александр вычеркивает дни, чтобы побыстрее вернуться.

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