«Это полный беспредел». В Казахстанской федерации керлинга рассказали, почему спортсмены могут лишиться тренировочной базы

Как получилось, что спортсмены и тренеры могут лишиться своей тренировочной базы, корреспонденту Vesti.kz рассказал генеральный секретарь Казахстанской федерацией керлинга, напольного керлинга и петанки (провансальский вид спорта, бросание шаров) Виктор Ким.
По словам Кима, в 2011 году был взят кредит в одном из банков для завершения строительства стадиона. Руководство надеялось, что им помогут в акимате или других госорганах, однако этого не произошло и задолженность стала большой проблемой. Вовремя ее погасить не получилось и начались судебные разбирательства.
«Мы уже вложили в строительство шесть миллионов долларов своих денег. Из них кредит всего полтора миллиона. Мы строимся, постепенно строимся, хотя и не вся земля еще готова. Дом, который был построен, мы заложили, а банк забрал его у нас, плюс дополнительный участок, дополнительные квартиры. Это полный беспредел. Мы подали на них в суд, было шесть судов — 2−3 из них мы выиграли. Суд признал, что условия неправильные и кабальные. Мало того, что меня задело больше всего, как руководителя, мне лично был насчитан долг в 433 тысячи долларов. Мы не отказываемся платить кредит. Мы просим одного — времени. Для того, чтобы вернуть полтора миллиона, нам нужно получить деньги на основе частно-государственного партнерства. Мы сейчас пытаемся решить эту проблему», — рассказал о ситуации с центром он.
Сам центр начал строиться еще в 2004 году. В основном на частные средства спортсменов и тренеров. Помимо непосредственно керлингом в этом центре можно заниматься и другими видами спорта, причем не только зимними, но и летними. Восемь из них являются олимпийскими дисциплинами.
«Уже 15 лет мы строим собственную базу. Здесь занимаются тысячи людей. Построен дом, волейбольные площадки и даже стадион для керлинга. Помимо керлинга, напольного керлинга и петанки, тут можно заниматься волейболом, пляжным волейболом, есть бассейны. Все это было построено для людей, спортсменов. К нам приезжают около 11 федераций, что базируются в области. Каждый месяц к нам приезжают на сборы. Наши руководители сюда приезжали, были даже министры. Они осматривают базу и хвалят нас и говорят, что будут нам помогать. Нам нужна не только помощь, но и финансирование. Вот и взяли кредит, на него и достроили стадион. А деньги от государства все еще ждем», — заметил Виктор Ким.
Также он рассказал, что Федерация неоднократно обращались в акимат и спорткомитет.
«Мы неоднократно обращались в акимат и спорткомитет. Они назначают комиссии, они приезжают, проверяют, заверяют, что будут помогать. Но ничего так и не делается. Мы далеки от политики, но меня от этой ситуации уже “бомбит”. Если будет финансирование — мы все вернем», — подытожил он.
Как отметил Ким, судебные приставы уже готовы приступить к выселению, но генсек Федерации и все его ученики готовы отбиваться и не намерены покидать свою базу. Пока неизвестно, чем завершится данная история, но Vesti.kz будут следить за развитием событием.